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В Энгельсе возбудили дело против мужчины, выбросившего котят с 8-го этажа

В Энгельсе возбудили дело против мужчины, выбросившего котят с 8-го этажа

В Энгельсе Саратовской области возбудили уголовное дело против мужчины, который выбросил трех котят с балкона восьмого этажа.

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