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Царьград

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Замдиректора КЭТК пойдет под суд по делу о взятках

Замдиректора КЭТК пойдет под суд по делу о взятках

За 5,5 лет замдиректора КЭТК получит взятки на сумму более 23 миллионов рублей.Заместитель генерального директора по троллейбусным перевозкам АО «Кемеровская электротранспортная компания» в скором времени предстанет перед судом.

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