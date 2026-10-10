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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хвича забил впервые за 11 матчей – «Ле-Ману»

Хвича Кварацхелия прервал серию матчей без голов.  Вингер « ПСЖ » отличился в игре 6-го тура Лиги 1 против « Ле-Мана » (3:1, второй тайм).

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