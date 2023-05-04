Врач Щепеляев: употребляемые в пищу продукты напрямую влияют на развитие рака

Многие люди считают, что питание напрямую связано с развитием злокачественных опухолей. Врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев, во время беседы с интернет-изданием «Народные Новости», подтвердил эту связь и рассказал о том, как пищевые привычки влияют на повышение риска развития онкологии.