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Врач Щепеляев: употребляемые в пищу продукты напрямую влияют на развитие рака

Многие люди считают, что питание напрямую связано с развитием злокачественных опухолей. Врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев, во время беседы с интернет-изданием «Народные Новости», подтвердил эту связь и рассказал о том, как пищевые привычки влияют на повышение риска развития онкологии.

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