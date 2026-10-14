Российского рэпера Наваи Бакирова задержали 13 октября на казахстанском пункте пропуска «Кордай» при въезде в страну.
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