Зеленский получил военный план на 2024 год: что изменилось за месяц?

Зеле́нский представлен военный план на 2024 год. Военный план боевых действий Вооружённых сил Украины на 2024 год, который ранее отсутствовал и вызывал критику в стране, все-таки был представлен Зеленскому.
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