Бюджетная картина ухудшается на глазах. По актуальным оценкам, дефицит федерального бюджета по итогам 2026 года может достичь около 7,3 триллиона рублей — почти вдвое больше заложенных в законе 3,8 триллиона.
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