Везунчик февраля: Тамара Глоба рассказала, что этот знак зодиака взлетит до небес, стоит только пальцем пошевелить Ольга БезродняяВ жизни каждого знака зодиака есть особенно удачные моменты, и, согласно Тамаре Глобы, февраль 2025 года особенно порадует своею удачей представителей знака Весы.