В Ленобласти утвердили новые стандарты архитектурного облика Мурино

Установлены новые требования к отделочным материалам, оборудованию на фасадах и подсветке. Комитет градостроительной политики Ленинградской области утвердил новые требования к архитектурному облику Мурино.
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