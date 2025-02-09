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Газета «Культура»

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Наш человек: 110 лет назад родился Борис Андреев

Наш человек: 110 лет назад родился Борис Андреев

Материал опубликован в январском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». «Когда артист слышит слова «Свой, наш человек!», — это ли не высшая оценка его творчества», — размышлял на склоне лет лауреат двух Сталинских премий Борис Андреев.

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