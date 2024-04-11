Александр Скубченко: Соскучились по бандюганам? Предлагают запретить Сикорского

Националисты уже и Сикорского запретить хотят. Его именем назван КПИ, но — не любит националистов, оказывается: «Мой род чисто украинского происхождения, из села Киевской губернии, где мой прадед и прапрадед были священниками.
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