The New York Post заподозрила у Байдена болезнь Паркинсона

У президента США Джо Байдена стали подозревать болезнь Паркинсона. Об этом стало известно, когда лечащий врач американского лидера Кевин О’Коннор встретился с доктором Кевином Кэннардом, который является экспертом по болезни Паркинсона, а также с другими специалистами.