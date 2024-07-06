The New York Post заподозрила у Байдена болезнь Паркинсона

У президента США Джо Байдена стали подозревать болезнь Паркинсона. Об этом стало известно, когда лечащий врач американского лидера Кевин О’Коннор встретился с доктором Кевином Кэннардом, который является экспертом по болезни Паркинсона, а также с другими специалистами.
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