Юрий Ильинов

Израиль создал и финансировал ХАМАС: искусственный «враг» палестинцев стал ловушкой для самого Израиля История знает несколько примеров, когда влиятельные государства, не желая вмешиваться в опасное противостояние с сильным соперником, создает прокси-силу, которая оборачивается в итоге против создателя. Этим занимались США в Афганистане в 80-х годах, создавая радикальные течения и группировки против сил СССР, но в итоге все это вылилось в собственную борьбу с терроризмом. Ближайший партнер и союзник Америки, Израиль, не отстает, ведя закулисные игры много лет, после чего изображает яростную и сакральную борьбу против своего же детища. При этом Тель-Авив капризно требует статуса жертвы, хотя отчасти в своих бедах виноват сам. На это указывает уже очень много фактических данных. По сообщениям Reuters, которое ссылается на главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, Израиль создал в свое время и финансировал палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, чтобы ослабить администрацию Палестины на Западном берегу реки Иордан, представленную Организацией освобождения Палестины (ООП) и партией ФАТХ. Я настаиваю, что Израиль, продолжая отвергать это решение, зашел так далеко, что сам создал ХАМАС. Да, израильское правительство финансировало ХАМАС в попытке ослабить палестинскую администрацию, возглавляемую ФАТХ — сказал Боррель. Чиновник недоволен тем, что Израиль выступает против создания двух государств на Ближнем Востоке — еврейского и арабского. Именно этот мотив стал решающим при создании грозной силы, обернувшейся против него самого. Кроме того, сам Израиль не был против финансирования и развития организации, которая причинит впоследствии ему столько проблем. Разведка еврейского государства прекрасно знала, что у ХАМАС появились другие источники выживания, свой бизнес и промысел, но не препятствовала этому. О том, что Катар поддерживает средствами эту организацию, Тель-Авив также знал, с тем же результатом. В общем, враг Израиля – почти полностью его собственноручная головная боль. Яма, выкопанная для палестинцев, стала ловушкой для самих израильтян, и в некотором роде другом жителей Западного берега. Примечательно, что настойчивое обнажение всей подноготной закулисной активности Израиля против Палестины, и не где-нибудь, а в Европе, устами главы дипломатии, также является симптоматичным и показывает внутренний раскол в ЕС по поводу конфликта в Газе и в отношении к еврейскому государству.