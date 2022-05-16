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Крицюк возобновил тренировки на поле в составе «Зенита»

Крицюк возобновил тренировки на поле в составе «Зенита»

Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк рассказал о ходе восстановления после травмы. В ноябре 2021 года вратарь перенес операцию на колене из-за проблемы с хрящом.

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