Дочь Волочковой отказалась от фамилии матери — Ариадну довели

Балерина выступила с заявлением о жизни единственной наследницы. Анастасия Волочкова с дочерью соцсетиАнастасия Волочкова на прошлых выходных после долгой паузы встретилась со своей 18-летней дочкой Ариадной, которую она родила от Игоря Вдовина.