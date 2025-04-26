Юрист Пятаченко заявила, что при покупке дачи нужно проверить все документы

Покупка земельного участка без предварительной и всесторонней проверки правоустанавливающих документов может обернуться серьезными проблемами для покупателя, включая судебные тяжбы и даже потерю собственности.
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