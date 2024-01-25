МВД Франции: Макрон подпишет закон об иммиграции в ближайшие часы

Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие часы подпишет закон об ужесточении правил в отношении мигрантов, заявил глава МВД республики Жеральд Дарманен.
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