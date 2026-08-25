Вот столько до перемоги. Или всё же "Вот столько у меня было, пока крышкой рояля не отбило"У меня есть плохая для всех нас новость: Украина перемагает.
Перемога будэ!
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Вот столько до перемоги. Или всё же "Вот столько у меня было, пока крышкой рояля не отбило"У меня есть плохая для всех нас новость: Украина перемагает.
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