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Военное обозрение

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Американские аналитики о перспективах войны НАТО с Россией. Об Украине ни слова

Американские аналитики о перспективах войны НАТО с Россией. Об Украине ни слова

Американский Центр стратегических и международных исследований подготовил доклад к юбилейному саммиту НАТО, в котором достаточно компетентно была изложена концепция развития НАТО на ближайшие 10–15 лет, а также перспективы возможной войны с Россией.

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