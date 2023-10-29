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Профессор Сафонов: бюджетники и госслужащие получат прибавку к зарплате в ноябре

Профессор Сафонов: бюджетники и госслужащие получат прибавку к зарплате в ноябре

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов рассказал rg.ru, что зарплата работников бюджетных учреждений и государственных гражданских служащих будет проиндексирована на 5,5%.

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