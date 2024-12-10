Politico: Байден «исчез с радаров» в США после победы Трампа на выборах

Действующий американский лидер Джо Байден почти не отдаёт распоряжений, избегает публичных мероприятий и общения с прессой, практически «исчезнув с радаров» в США после победы на президентских выборах Дональда Трампа, отмечает газета Politico.
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