Федеральное агентство новостей №1

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Sohu: Партнерство России и Белоруссии в области ядерного вооружения вызывает тревогу у Запада

Sohu: Партнерство России и Белоруссии в области ядерного вооружения вызывает тревогу у Запада

Министры обороны России и Белоруссии встретились в Минске для подписания документов о размещении российского ядерного оружия на территории Белоруссии.

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