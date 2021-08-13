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В Японии транспортная компания начала производить топливо из остатков рамена

В Японии транспортная компания начала производить топливо из остатков рамена

Транспортная компания Nishida Shoun на юго-западе Японии нашла способ снабдить свои грузовики биодизельным топливом - оно частично приготовлено из остатков супа тонкоцу - разновидности рамена с бульоном на свиных и куриных костях, пишет Kyodo.

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