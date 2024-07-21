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"Людей уже не спасти". Американский нейрохирург сбежал в горы и рассказал правду о фармакологии

"Людей уже не спасти". Американский нейрохирург сбежал в горы и рассказал правду о фармакологии

"Людей уже не спасти". Американский нейрохирург сбежал в горы и рассказал правду о фармакологии миллионам зрителей.

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Комментарии
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НС
НАТАЛЬЯ Силкина
Что за дурь пишет этот нейрохирург, и вообще он доктор или опять какой-то гуру жизни,если бы не такие &quot; противные&quot; таблетки, то население сильно сократилось, а многие добивались с трудом до 30 лет.
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14 час.
ДМ
Денис Милюков
В общем то речь не о самих лекарствах, большинство из которых безусловно нужны, хотя уже известно, что иногда производятся и бесполезные и даже вредные препараты, используемые для наживы, либо для сокращения населения &quot;стран третьего мира&quot;, с позиций США. Речь идёт о бесконтрольной рекламе, навязывании фармкомпаниями медикам принципов лечения и бесконтрольном потреблении препаратов. Некоторые индивиды при любом чихе или лёгком покашливании сразу в аптеку бегут. Конечно же собственный иммунитет они убили. Лекарства следует принимать только тогда, когда это действительно необходимо. Поэтому всю эту рекламу &quot;примите при первых симптомах простуды&quot; я считаю вредной. Сначала должен отработать собственный иммунитет и только когда он перестаёт справляться, следует принимать противовирусный препарат, ни в коем случае не антибиотик, который следует принимать строго по назначению врача.Как говорил Авицена &quot;Любой яд- лекарство, вопрос только в дозировке&quot;.
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13 час.

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