"Людей уже не спасти". Американский нейрохирург сбежал в горы и рассказал правду о фармакологии

Что за дурь пишет этот нейрохирург, и вообще он доктор или опять какой-то гуру жизни,если бы не такие " противные" таблетки, то население сильно сократилось, а многие добивались с трудом до 30 лет.

ДМ

Денис Милюков

В общем то речь не о самих лекарствах, большинство из которых безусловно нужны, хотя уже известно, что иногда производятся и бесполезные и даже вредные препараты, используемые для наживы, либо для сокращения населения "стран третьего мира", с позиций США. Речь идёт о бесконтрольной рекламе, навязывании фармкомпаниями медикам принципов лечения и бесконтрольном потреблении препаратов. Некоторые индивиды при любом чихе или лёгком покашливании сразу в аптеку бегут. Конечно же собственный иммунитет они убили. Лекарства следует принимать только тогда, когда это действительно необходимо. Поэтому всю эту рекламу "примите при первых симптомах простуды" я считаю вредной. Сначала должен отработать собственный иммунитет и только когда он перестаёт справляться, следует принимать противовирусный препарат, ни в коем случае не антибиотик, который следует принимать строго по назначению врача.Как говорил Авицена "Любой яд- лекарство, вопрос только в дозировке".