Украина превращается в концлагерь

Киевский режим подал в Совет Европы письменное заявление о частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человекаВ заявлении говорится, что во время военного положения могут быть ограничены следующие предусмотренные Конституцией права человека:❌неприкосновенность жилья (статья 30); ❌тайна переписки, телефонных переговоров и другой корреспонденции (статья 31); ❌невмешательство в личную и семейную жизнь (статья 32); ❌свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать и возвращаться на территорию Украины (ст.