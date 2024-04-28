Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Украина превращается в концлагерь

Киевский режим подал в Совет Европы письменное заявление о частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человекаВ заявлении говорится, что во время военного положения могут быть ограничены следующие предусмотренные Конституцией права человека:❌неприкосновенность жилья (статья 30); ❌тайна переписки, телефонных переговоров и другой корреспонденции (статья 31); ❌невмешательство в личную и семейную жизнь (статья 32); ❌свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать и возвращаться на территорию Украины (ст.

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