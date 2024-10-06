Врач рассказал, как победить тягу к сладкому

Злоупотребление сладким приводит к ожирению и всевозможным болезням со здоровьем. Врачи предупреждают: чрезмерное потребление сахара может привести к набору веса, что, в свою очередь, увеличивает риск развития различных заболеваний, включая болезни сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет второго типа.