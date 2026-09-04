Сказка о сахарном яблоке, аниме

Откройте для себя волшебную историю Анны, которая мечтает стать великим Серебряным Кондитером, — в аниме «Сказка о сахарном яблоке» вы увидите, как хрупкая надежда способна расцвести даже среди жестокого мира, где магия ценится дороже золота.