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Сказка о сахарном яблоке, аниме

Сказка о сахарном яблоке, аниме

Откройте для себя волшебную историю Анны, которая мечтает стать великим Серебряным Кондитером, — в аниме «Сказка о сахарном яблоке» вы увидите, как хрупкая надежда способна расцвести даже среди жестокого мира, где магия ценится дороже золота.

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