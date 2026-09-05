CC: с возрастом мозг перестает точно "переигрывать" события и смешивает их

Ученые выяснили, что с возрастом память становится нечеткой не столько из-за забывания, сколько из-за того, что мозг перестает точно «переигрывать» отдельные события и начинает смешивать их в общие, накладывающиеся друг на друга категории.
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