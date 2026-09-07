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144 Гц, батарея на 7100 мА•ч, четыре камеры по 50 Мп и минимум 512 ГБ флеш-памяти. Nubia NaviX Ultra поступит в продажу 16 сентября

144 Гц, батарея на 7100 мА•ч, четыре камеры по 50 Мп и минимум 512 ГБ флеш-памяти. Nubia NaviX Ultra поступит в продажу 16 сентября

Цена пока не сообщается Nubia объявила дату выхода NaviX Ultra — смартфон официально выпустят 16 сентября в Китае.

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