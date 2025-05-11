Аренда аккаунтов в мессенджерах грозит россиянам уголовной ответственностью

Пользователи начали массово сдавать свои аккаунты в мессенджерах за деньги, но могут попасть в тюрьму, если из-за этого станут участниками преступных схем, предупредил депутат Госдумы Антон Немкин, комментируя растущий спрос на платную передачу личных профилей .
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