Откуда у Бабы-Яги из сказки появилась Избушка на курьих ножках, как у автора хватило фантазии на такое

Причудливые образы русских народных сказок порой ввергают современного читателя в ступор. Что такое избушка на курьих ножках — порождение буйной фантазии наших предков или плод измененного состояния сознания? Оказывается, дело вовсе не в грибах-галлюциногенах, которыми славяне, в отличие от викингов, и не баловались.