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Без знания русского языка детей мигрантов не будут брать в школы

Без знания русского языка детей мигрантов не будут брать в школы

Совфед одобрил запрет на прием в школы детей мигрантов без знания русского языкаСовет Федерации (Совфед) на пленарном заседании 20 декабря одобрил закон о запрете принимать в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком.

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