Вучич назвал мировым безумием победу провалившей гендерный тест боксерши на ОИ

REUTERS/Isabel Infantes Миром правит сумасшествие, заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя победу алжирской боксерши Иман Хелиф, которая не прошла гендерный тест в 2023 году, над итальянкой Анджелой Карини на Олимпиаде.