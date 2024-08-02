Вучич назвал мировым безумием победу провалившей гендерный тест боксерши на ОИ

REUTERS/Isabel Infantes Миром правит сумасшествие, заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя победу алжирской боксерши Иман Хелиф, которая не прошла гендерный тест в 2023 году, над итальянкой Анджелой Карини на Олимпиаде.
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