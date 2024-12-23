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Западные лётчики делают селфи на фоне русских "стратегов": Генерал Кувалдин – о буднях дальней авиации

Западные лётчики делают селфи на фоне русских "стратегов": Генерал Кувалдин – о буднях дальней авиации

Русские стратегические бомбардировщики очень популярны у западных воздушных хулиганов. Те постоянно делают селфи на фоне русских "стратегов".

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