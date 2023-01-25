Позитив для оптимистов

3 351 подписчик

Al Mayadeen: Китай обогнал США в рейтинге крупнейших экономик мира в 2022 году

Al Mayadeen: Китай обогнал США в рейтинге крупнейших экономик мира в 2022 году

Рейтинг крупнейших экономик мира в 2022 году отразил противоречия долларовой системы Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Принятая система измерения объемов экономики с помощью ВВП, рассчитанного в долларах, изжила себя из-за формирования нового миропорядка, пишет Al Mayadeen.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх