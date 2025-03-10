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Живая Кубань

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Более половины точек продаж шаурмы на Кубани работают с нарушениями

Более половины точек продаж шаурмы на Кубани работают с нарушениями

Более половины точек продаж шаурмы на Кубани работают с нарушениямиРоссийские специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили 557 случаев нарушений при продаже шаурмы на территории Краснодарского края, что составляет более 80% из обследованных 665 точек.

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