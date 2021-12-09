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Депутат Госдумы Шхагошев заявил, что провокации Украины всегда получат адекватный ответ от РФ

Депутат Госдумы Шхагошев заявил, что провокации Украины всегда получат адекватный ответ от РФ

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев предупредил Украину, что ей не следует устраивать провокации, подобно той, которая случилась у Керченского пролива с кораблем "Донбасс", передает РИА "Новости".

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