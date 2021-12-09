Депутат Госдумы Шхагошев заявил, что провокации Украины всегда получат адекватный ответ от РФ

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев предупредил Украину, что ей не следует устраивать провокации, подобно той, которая случилась у Керченского пролива с кораблем "Донбасс", передает РИА "Новости".
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев предупредил Украину, что ей не следует устраивать провокации, подобно той, которая случилась у Керченского пролива с кораблем "Донбасс", передает РИА "Новости".
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