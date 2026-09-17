В Петербурге тренера по боксу из Камеруна обязали отработать 20 часов за неуплату алиментов

В Санкт-Петербурге тренер по боксу из Камеруна, задолжавший двум дочерям более 1,7 млн рублей, получил 20 часов обязательных работ.
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