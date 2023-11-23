Тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без отопления, света и воды

Градоначальник Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что в результате строительных работ на дороге "Западная хорда" специалисты повредили электрический кабель, питающий жилые дома в нескольких районах города.
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