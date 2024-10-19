На строительство моста через Волгу в Подновье ищут инвестора

Масштабный проект по строительству нового моста через Волгу обсуждается в Нижегородской области. Он сможет разделить транспортные потоки, которые сейчас идут через Борский мост, — движение по одной полосе которого откроют в декабре 2024 года.
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