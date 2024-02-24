Мордвичев: ВС РФ отбросили ВСУ с позиций в Авдеевке более чем на 10 км

В ходе освобождения ВС РФ Авдеевки украинские войска были отброшены с занимаемых ими позиций более чем на десяток километров, сообщает Минобороны РФ со ссылкой на командующего группировкой войск «Центр» Андрея Мордвичева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии