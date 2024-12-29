Дмитрий Калак: "Ответственность журналиста сошла на нет"

В журналистском сообществе Молдовы сегодня практически нет авторитетов, чье мнение имеет вес, и к кому можно прислушиваться, медийные организации стали превращаться в “проекты”, а ответственность журналиста сошла на нет.
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