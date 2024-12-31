Национальность определяется по культуре. Не по крови. Не по цвету кожи. Не по месту рождения. Не по разрезу глаз.
Про мигрантов подробно
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
Если кто мне и хамил, то только пьянь отечественная.От мигрантов слова дурного не слышал.И не ври. Изначально для вам подобных они чурки,зверьки,чёрные.Не люди.
Ответить
39 мин.
валерий двойнишников
Отдыхать тебе более надобно, иначе ваще с катушек слетишь, радость моя...
Ответить
11 мин.
вд
валерий двойнишников
А наркоманы не отечественные, что народ русский травят у тебя в почете...
Ответить
9 мин.
Свежие комментарии