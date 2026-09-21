В больницах Подмосковья остаются 17 человек после ночной атаки дронов

Что известно о состоянии пострадавших под Москвой после налёта дронов ВСУ.Ночной налёт беспилотников на столичный регион стал одним из самых масштабных за всё последнее время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Соликамский магни...
- ХЛ В Совбезе РФ удив...
- ХЛ Виктор Началов ра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым