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Хитрый ход Белоусова. В курский прорыв вмешалась особая ДРГ: Что происходит в пограничье на вечер 11 августа

Хитрый ход Белоусова. В курский прорыв вмешалась особая ДРГ: Что происходит в пограничье на вечер 11 августа

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Сегодня 68K прочитали В Курской области сейчас наблюдается мешанина и чересполосица - всё перемешалось: наши подразделения и ДРГ противника.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Так снимаем или не снимаем бойцов с других участков фронта? Раньше писали, что нет необходимости, а теперь снимаем? И что это за хитрый ход Белоусова?Недостоверный и перепроверяемый заход наших ДРГ? Писатели...
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16 час.
Николай Николаевич
читатели. Разве губернатор может направить куда-либо регулярные войска? Войска на месте. читайте внимательно. Не поняли,перечитайте.
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8 час.

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