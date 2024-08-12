Хитрый ход Белоусова. В курский прорыв вмешалась особая ДРГ: Что происходит в пограничье на вечер 11 августа

Андрей Павлов

Так снимаем или не снимаем бойцов с других участков фронта? Раньше писали, что нет необходимости, а теперь снимаем? И что это за хитрый ход Белоусова?Недостоверный и перепроверяемый заход наших ДРГ? Писатели...