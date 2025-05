По словам вице-президента Альянса турагентств РФ Алексана Мкртчяна, в ситуации с временным закрытием российских аэропортов в связи с угрозой атаки БПЛА больше всего […] The post Турэксперт Мкртчян назвал категорию туристов, которые больше всего страдают из-за атаки дронов first appeared on LentaMsk.