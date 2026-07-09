AdIndex
ГлавнаяВсе новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

AdIndex

3 312 подписчиков

Компания Lego объединилась с Pokemon в новом наборе игрушек

Компания Lego объединилась с Pokemon в новом наборе игрушек

Компания Lego Group летом 2026 г. активно сотрудничает с различными брендами. В рамках нового партнерства она объединилась с The Pokemon Company для создания пяти новых наборов в дополнение к уже существующим наборам Pokemon.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии