Компания Lego объединилась с Pokemon в новом наборе игрушек

Компания Lego Group летом 2026 г. активно сотрудничает с различными брендами. В рамках нового партнерства она объединилась с The Pokemon Company для создания пяти новых наборов в дополнение к уже существующим наборам Pokemon.
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