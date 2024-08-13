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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Губерниев: «Олимпиада лишний раз доказывает, что миру и без нас неплохо. Нужно делать все, чтобы вернуться и быть частью олимпийской экосистемы»

Летние Игры-2024 прошли с 26 июля по 11 августа.  «Самое главное впечатление от Игр – это то, что было видно, как вся планета соскучилась по Олимпиаде после ковида.

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