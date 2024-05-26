«Пэйсерс» стали первой командой за 25 лет, несколько раз упустившей преимущество в 5 очков и более в последние 2 минуты матча в одной серии

Встреча завершилась в пользу «Бостона» (114:111, 3-0). «Индиана» стала первой командой за 25 лет, которая проиграла в нескольких матчах серии плей-офф, имея преимущество в 5 очков и более за 2 минуты до финальной сирены.
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