Интересная жизнь с Vera Star Тема связанная Евгением Пригожиным вновь оказалась в центре внимания, несмотря на то что с момента гибели бизнесмена прошел почти год.
В деле с гибелью Пригожина поставлена жирная точка. Следствие сделало странные выводы
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Здесь не всё так просто. Человек с такими деньгами может жить припеваючи, сделав себе пластическую операцию. Жить в любом городе России или мира. Кому надо полностью владеет информацией. Только и всего.
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2 час.
Кошмар
Бла-бла-бла. Аффтору, как и ВЧК ОГПУ, тоже надо деньги зарабатывать. Ну, кто как умеет...
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1 час.
Александр Денисов
У того самолета, что нам показывали, отвалилось крыло, а "наше все" нам лапшу про пинг-пинг лимонками вешает...
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45 мин.
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